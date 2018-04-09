《經濟通通訊社９日專訊》耀才證券（０１４２８）發盈喜，預計截至今年３月底止的全年
純利為５﹒１８億元，按年增長１倍。
集團解釋，純利增長主要是由於市場氣氛暢旺及成交大增，帶動集團證券經紀佣金收入及孖
展融資之利息收入大幅上升。又指積極拓展分行網絡，分行連總行的數目已增至２２間。
耀才指截至今年３月底，客戶戶口總數達２４﹒９萬，客戶資產升至５４７億元，按年分別
增長１８％以及３６％。（ｅｌ）
09/04/2018 18:08
【企業盈喜】耀才（１４２８）料全年純利增１倍至５﹒１８億元
《經濟通通訊社９日專訊》耀才證券（０１４２８）發盈喜，預計截至今年３月底止的全年
純利為５﹒１８億元，按年增長１倍。
集團解釋，純利增長主要是由於市場氣氛暢旺及成交大增，帶動集團證券經紀佣金收入及孖
展融資之利息收入大幅上升。又指積極拓展分行網絡，分行連總行的數目已增至２２間。
耀才指截至今年３月底，客戶戶口總數達２４﹒９萬，客戶資產升至５４７億元，按年分別
增長１８％以及３６％。（ｅｌ）
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