【企業盈喜】耀才（１４２８）料全年純利增１倍至５﹒１８億元

《經濟通通訊社９日專訊》耀才證券（０１４２８）發盈喜，預計截至今年３月底止的全年

純利為５﹒１８億元，按年增長１倍。

集團解釋，純利增長主要是由於市場氣氛暢旺及成交大增，帶動集團證券經紀佣金收入及孖

展融資之利息收入大幅上升。又指積極拓展分行網絡，分行連總行的數目已增至２２間。

耀才指截至今年３月底，客戶戶口總數達２４﹒９萬，客戶資產升至５４７億元，按年分別

增長１８％以及３６％。（ｅｌ）

