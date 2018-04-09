《小傳日記》北水沖淡貿易戰陰霾，魚缸收高三萬關沖喜！

《小傳日記》一向都話「阿爺喺大廳，缸友唔使驚」，Ａ場放完咁多日長假，今日（９日）

終於復市，北水又可以繼續「濕平」。就算上星期五晚（６日），道指又因為貿易戰而急插

５７２點或２﹒３巴仙，收２３９３２，但係香江夜期都照樣升１３２點，ＡＤＲ指數都抽起

８７點報２９７５８。

憧憬阿爺復市會有新氣象，香江魚缸今日真係重上三萬關，高開２５９點報３０１０４，之

後仲曾經爆升６６９點至３０５１４點，一口氣上番十天線（約３０２６１）及百天線（約

３０５００），牛氣突然返晒嚟咁！不過，其實Ａ場都只係行前ＤＤ收３１３８，無太大鑊氣，

缸友冷靜過後都理智番，恆指最終全日收市踢高３８４點報３０２２９，上述兩條主要平均線都

得而復失；國指就行前１０５點報１２０７３。全日成交約１１５２億銀。



＊ＱＱ呈雙底開始轉強勢？擎天兩回購急升高高收＊



ＱＱ上星期五成功收高番喺４０５銀以上，守住大股東掟貨價，今日再跟大市向前衝，埋單

收升１巴仙報４１０銀，向住十天線（約４１６﹒２８銀）進發，睇番公仔圖，「雙底」已經逐

步成形，如果大市短期唔再急劇轉差，ＱＱ反擊有望喇！

一班軟件兄弟鑊氣仲勁，擎天軟件（０１２９７）進行今年第二次回購，金額唔算太多，兩

次加埋都係１８０７萬左右，不過粉絲都已經借消息大炒特炒，擎天軟市有逾１﹒５億銀大成交

炒高２６巴仙，收３﹒３７銀，勁！街坊金蝶（００２６８）、中軟（００３５４）同埋金軟

（０３８８８），分別有１３巴仙、７巴仙及逾４巴仙進帳，齊齊開Ｐａｒｔｙ！



＊舜宇冠藍戰瑞聲企側邊，龍源真係正數據靚爆鏡＊



兩大藍戰手機設備佬舜宇（０２３８２）同瑞聲（０２０１８）表現就差成條街，雖然祖國

公布首季智能電話出貨量下跌，但都無阻北水掃貨，舜宇大幅跑前近６巴仙收１５１﹒４銀，收

復番十天（約１４９﹒９１銀）及廿天線（１４８﹒４銀），成為最巴閉藍戰；不過瑞聲就陰功

喇，明明上星期已經係第五差表現藍戰，但缸友鍾情舜宇都唔揀佢，結果瑞聲只係象徵式收升近

１巴仙咋。

另一邊廂，龍源（００９１６）被遺忘咗咁耐，終於發力追落後，收漲逾７巴仙報６﹒７７

銀！原來公布宣布首季發電量按年增加２１巴仙，摩通走出嚟唱好，仲話首選龍源，恢復「增持

」評級，畀埋７﹒６銀「他屐」，距離現價仲有大把水位！



＊貿戰續醞釀內需再走強，俄佬被針對俄鋁心都碎＊



「孖屐」一早預咗神州同花旗國之間貿易戰會有排打，所以業務上唔多同出口扯上關係嘅街

坊都一直成為缸友嘅避風港，而神州消費股就成為缸友嘅搶手貨，乳業大佬蒙牛（０２３１９）

上月尾放榜之後成個星期爆升咗超過１３巴仙，前兩日就稍為回吐咗６巴仙，今日就跟住魚缸跳

彈床彈起近半成，報２７﹒４５銀；豬肉佬萬洲（００２８８）早排走勢就相當頹，以上個禮拜

五埋單計，已經連跌咗四個禮拜，但隨住缸友入市撈底，今日反彈咗近４巴仙，報８﹒３５銀；

神州衛生用品龍頭恆安（０１０４４）上個禮拜表現都唔錯，升咗近６巴仙，為表現最省鏡嘅藍

戰士，今日都彈起近３巴仙，報７９﹒０５銀。

至於呢排同歐美關係愈嚟愈僵嘅「羅宋國」，繼早排歐美要驅逐其外交官後，花旗國仲進一

步話要制裁當地企業，其中，全球第二大嘅鋁業公司俄鋁（００４８６）就不幸中招，俄鋁仲發

聲明話或會因為咁樣而還唔到錢畀債主，缸友收到風仲唔雞飛狗走咩，全日最多大插超過

５１巴仙，低見２﹒２６銀，創咗超過一年半新低，埋單依然潛緊水，跌咗超過一半，報２﹒３

銀。



＊賣車成績靚吉利走勢勁，迪仔向前衝和諧卻入冬＊



神州四個轆呢排陸續公布上個月嘅銷售成績，喺咁多間入面，藍戰士吉利（００１７５）就

最省鏡，成個三月賣咗超過１２萬部，按年彈起３９巴仙，按月跳起１成，而三個月就賣咗近

３９萬部，升咗３９巴仙。Ｄ車咁賣得，大行都好識做繼續睇好，吉利全日踩足油行前超過半成

，報２３﹒４５銀。

電動砵砵車一哥比亞迪（０１２１１）雖然早前發盈警話今年首季賺少咗好多，但上個月就

賣咗４﹒３萬部砵砵車，較二月爆升超過６４巴仙，缸友頓時唔記得晒盈警嘅陰霾，比亞迪全日

彈起超過３巴仙，報６３﹒７銀。不過，街坊長汽（０２３３３）上個月成績就冇乜睇頭，賣咗

８﹒８萬部，按年只係多咗超過３巴仙，頭三個月就賣咗２５﹒７萬部，只係多咗唔夠１巴仙。

之後中金仲要踩多腳，Ｈ仔「他屐」由１２﹒５銀降到去１１﹒２銀，搞到長汽一度入後波跌咗

近４巴仙，但埋單就反彈咗近１巴仙，報７﹒８２銀。

主要喺神州經銷過江龍砵砵車嘅和諧汽車（０３８３６），自從喺今年一月創咗兩年半新高

後就一直冇運行，雖然舊年扭虧賺咗超過１０億人仔，但缸友吼都唔吼，繼上個月跌咗近１１巴

仙後都仲未可以止瀉，今日繼續腳軟，跣低超過３巴仙，報４﹒７８銀。請請！



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