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09/04/2018 16:11

港股一度收復十天百天線，收升３８４點報３０２２９

　　《經濟通通訊社９日專訊》華爾街股市上周五（６日）雖然挫逾２％，但美國總統特朗普在
社交網站貼文，向中國釋出善意，中美貿易戰氣氛又再次得以緩和。港股今早高開２５９點報
３０１０４點，升幅雖一度縮窄至只有６４點，其後在舜宇（０２３８２）和吉利
（００１７５）等藍籌股領漲下，愈升愈有，一度高見３０５１４，突破十天線（３０２６１點
）及百天線（３０５００點），最終收報３０２２９，升３８４點或升１﹒２８９％。主板成交
１１５２﹒２２億元，比上周五高１６﹒８１％。
　　滬市今日復市，收報３１３８，升７點或０﹒２３％。國企指數報４４６５，升
１﹒２２％或５３點。

＊舜宇升近６％最佳藍籌，擎天飆高金蝶破頂＊

　　內地公布官方數據，今年首季智能手機出貨量按年下降２７％，不過無阻舜宇升勢，上升
５﹒８７％，報１５１﹒４元，盤中收復十天線（１４９﹒９１元）及廿天線（１４８﹒４元）
。瑞聲科技（０２０１８）上升０﹒６６％，報１３８﹒３元。丘鈦科技（０１４７８）上升
２﹒８５％，報９﹒４元。比亞迪電子（００２８５）上升３﹒８％，報１３﹒１元。
　　軟件股落鑊，展開今年第二次回購的擎天軟件（０１２９７）上升２５﹒７５％報３﹒３７
元，為最大升幅個股；金蝶國際（００２６８）上升１２﹒８８％，報９﹒０３元，高見
９﹒０４元破頂；金山軟件（０３８８８）上升４﹒１３％，報２５﹒２元。
　　內需股造好，萬洲國際（００２８８）上升３﹒８６％，報８﹒３５元；蒙牛乳業
（０２３１９）上升４﹒５７％，報２７﹒４５元。

＊吉利獲多間大行唱好，部分汽車經銷商受壓＊

　　吉利汽車獲多間大行唱好，上升５﹒１６％，報２３﹒４５元，突破十天線（２３﹒３７元
）；比亞迪（０１２１１）上升３﹒１６％，報６３﹒７元；長汽（０２３３３）上月汽車銷量
僅升３﹒３％，股價升０﹒９％，報７﹒８２元；北汽（０１９５８）則下跌４﹒９８％，報
９﹒５４元。
　　部分汽車經銷商受壓，和諧汽車（０３８３６）下跌３﹒２４％，報４﹒７８元；永達汽車
（０３６６９）下跌４﹒０５％，報８﹒０６元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）上升１﹒０４％，報４１０元；港交所（００３８８）上
升１﹒９２％，報２５５﹒４元；匯控（００００５）上升１﹒５７％，報７４﹒２元；友邦
（０１２９９）上升０﹒３７％，報６７﹒８元。
　　俄鋁（００４８６）急跌５０﹒４３％報２﹒３元，為跌幅最大個股。美國財政部宣布將對
３８個俄羅斯個人、官員、公司和國企實施制裁，當中包括俄鋁、其主要股東Ｅｎ＋及俄鋁總裁
Ｏｌｅｇ　Ｄｅｒｉｐａｓｋａ。俄鋁指出，美國財政部外國資產管理辦公室制裁措施可能造成
技術性違約。（ａｌ）

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