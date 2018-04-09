【香港政情】民主黨發起眾籌望跟進梁振英ＵＧＬ事件

《經濟通通訊社９日專訊》前行政長官梁振英涉收取澳洲公司ＵＧＬ近５０００萬元，但未

有申報，事件發展至今３年半。民主黨立法會議員林卓廷與其黨友尹兆堅、鄺俊宇和吳思諾發起

眾籌，望聘請專業人士搜集證據和跟進分析，強調所有捐款只會用於跟進ＵＧＬ事件，初步目標

為２００萬，但未定截止日期。

林卓廷表示，早前已就此事取得最新法律意見，認為有力反駁梁振英的辯解，希望讓社會了

解。他指，已將在港方取得的法律意見，交予律政司和廉政公署，而由英國執業大律師

Ｐａｕｌ Ｈａｒｒｉｓ提供的法律意見，則已交至英國國家打擊犯罪調查局（ＮＣＡ）。

本身為大律師的吳思諾表示，基於法律團隊在公開文件和報導中找到的資料，認為現時已有

表面證供證明，梁振英有可能已觸犯《防止賄賂條例》第２０１章第９條「代理人的貪污交易」

，以及「公職人員行為失當罪」。

立法會調查ＵＧＬ委員會委員尹兆堅表示，委員會因「浩鼎門」事件，令公眾有「瓜田李下

」之感，早前亦有消息指廉政公署已經停止調查，雖然律政司否認有關傳言，但已令公眾產生憂

慮，希望今次眾籌可團結尋求公義的市民。對於被質疑籌款目標定得較低，未必足夠支付調查事

件開支，尹兆堅認為，先定一個踏實的籌款目標，有利盡快啟動行動。（ｃｗ）（ｚｚ）

