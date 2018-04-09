【香港政情】商經局宣布與廣播處處長梁家榮續約３年

《經濟通通訊社９日專訊》商務及經濟發展局表示，政府已按既定程序，與廣播處長梁家榮

續約３年，將於８月７日起生效。

梁家榮稱，未來日子將會與香港電台同事保持良好溝通，改善工作環境，繼續合力履行公共

廣播機構的使命，以專業態度服務市民。（ｃｗ）（ｚｚ）

