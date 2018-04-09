《經濟通通訊社９日專訊》商務及經濟發展局表示，政府已按既定程序，與廣播處長梁家榮
續約３年，將於８月７日起生效。
梁家榮稱，未來日子將會與香港電台同事保持良好溝通，改善工作環境，繼續合力履行公共
廣播機構的使命，以專業態度服務市民。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/04/2018 17:43
【香港政情】商經局宣布與廣播處處長梁家榮續約３年
《經濟通通訊社９日專訊》商務及經濟發展局表示，政府已按既定程序，與廣播處長梁家榮
續約３年，將於８月７日起生效。
梁家榮稱，未來日子將會與香港電台同事保持良好溝通，改善工作環境，繼續合力履行公共
廣播機構的使命，以專業態度服務市民。（ｃｗ）（ｚｚ）
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