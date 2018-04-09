【博鰲論壇】董明珠：貿易戰代表貿易保護主義思維，不應該發生

《經濟通通訊社９日專訊》格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠在博鰲亞洲論壇上

表示，貿易戰代表貿易保護主義思維，與時代相悖，不應該發生。

董明珠表示，貿易戰本身就是一種自我保護，會傷害別人，應該打開大門，誰的技術最好、

最先機，就用誰的。她認為，目前已經進入了共贏共享的時代，「不能卡別人的脖子，因為我們

的技術也會為別人帶來成長」。

她又指，人工智能時代給傳統企業一個很好的機會去嘗試更多創新科技，而新能源領域尚未

被海外巨頭佔據，本土企業有機會領先。（ｋｌ）

