《經濟通通訊社９日專訊》格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠在博鰲亞洲論壇上
表示，貿易戰代表貿易保護主義思維，與時代相悖，不應該發生。
董明珠表示，貿易戰本身就是一種自我保護，會傷害別人，應該打開大門，誰的技術最好、
最先機，就用誰的。她認為，目前已經進入了共贏共享的時代，「不能卡別人的脖子，因為我們
的技術也會為別人帶來成長」。
她又指，人工智能時代給傳統企業一個很好的機會去嘗試更多創新科技，而新能源領域尚未
被海外巨頭佔據，本土企業有機會領先。（ｋｌ）
09/04/2018 13:56
【博鰲論壇】董明珠：貿易戰代表貿易保護主義思維，不應該發生
《經濟通通訊社９日專訊》格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠在博鰲亞洲論壇上
表示，貿易戰代表貿易保護主義思維，與時代相悖，不應該發生。
董明珠表示，貿易戰本身就是一種自我保護，會傷害別人，應該打開大門，誰的技術最好、
最先機，就用誰的。她認為，目前已經進入了共贏共享的時代，「不能卡別人的脖子，因為我們
的技術也會為別人帶來成長」。
她又指，人工智能時代給傳統企業一個很好的機會去嘗試更多創新科技，而新能源領域尚未
被海外巨頭佔據，本土企業有機會領先。（ｋｌ）
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