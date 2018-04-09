【大灣區】澳門財政司司長：完成２００億人民幣合作發展基金工作

《經濟通通訊社９日專訊》澳門財政司司長梁維特在博鰲亞洲論壇上表示，完成規模２００

億元人民幣的合作發展基金工作，將盡快簽署有關的協議，並全面啟動，作為澳門與廣東省合作

參與粵港澳大灣區的其中一個切入點。（ｋｌ）

