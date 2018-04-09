《經濟通通訊社９日專訊》澳門財政司司長梁維特在博鰲亞洲論壇上表示，完成規模２００
億元人民幣的合作發展基金工作，將盡快簽署有關的協議，並全面啟動，作為澳門與廣東省合作
參與粵港澳大灣區的其中一個切入點。（ｋｌ）
09/04/2018 14:48
【大灣區】澳門財政司司長：完成２００億人民幣合作發展基金工作
《經濟通通訊社９日專訊》澳門財政司司長梁維特在博鰲亞洲論壇上表示，完成規模２００
億元人民幣的合作發展基金工作，將盡快簽署有關的協議，並全面啟動，作為澳門與廣東省合作
參與粵港澳大灣區的其中一個切入點。（ｋｌ）
|生財有道09/04/2018
【特然老友】習明回應「永遠朋友」引關注 避險情緒高漲慎接飛刀
|興證快訊09/04/2018
科技股短期能否扭轉劣勢？
|國際動態09/04/2018
美朝特金會 或蒙古首都舉行
|生財有道06/04/2018
【夜期五周年】5月引入指數期權 料刺激期指市場成交
|中國故事06/04/2018
【雄安周歲】「央企大街」進入「備戰」狀態 服務中心百天完工
|生財有道06/04/2018
【尋找避戰股】溫傑：內需股成資金避風港 內房股首選中小發展商
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰