【聚焦人幣】報道指日本準備把人民幣列入投資組合數據細目

《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，日本財務省、日本央行周一公告，日本年度投資組

合數據的貨幣細分欄目中將增列人民幣。日本持有的人民幣計價資產和負債將在５月公布的

２０１７年底投資數據、及２０１６年修訂數據中顯示。

人民幣此前一直列入「其他」項目中，而美元、歐元和英鎊等１０種貨幣的投資數據則是分

別列出明細。（ｃｔ）

