【博鰲論壇】中車董事長：將推可變軌高鐵及智慧列車

《經濟通通訊社９日專訊》中國中車集團董事長劉化龍出席博鰲亞洲論壇時表示，２０２０

年，中車會推出可變軌的４００公里高鐵，以適應跨境運輸的需求；並會下線６００公里的磁懸

浮車。此外，碳纖維等新材料將被運用於高鐵和地鐵的車廂

他又指，２０２２年北京冬奧會期間，中車會推出從技術設計到管理完全智能的智慧列車。

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