《經濟通通訊社９日專訊》中國中車集團董事長劉化龍出席博鰲亞洲論壇時表示，２０２０
年，中車會推出可變軌的４００公里高鐵，以適應跨境運輸的需求；並會下線６００公里的磁懸
浮車。此外，碳纖維等新材料將被運用於高鐵和地鐵的車廂
他又指，２０２２年北京冬奧會期間，中車會推出從技術設計到管理完全智能的智慧列車。
（ｃｔ）
09/04/2018 14:57
【博鰲論壇】中車董事長：將推可變軌高鐵及智慧列車
《經濟通通訊社９日專訊》中國中車集團董事長劉化龍出席博鰲亞洲論壇時表示，２０２０
年，中車會推出可變軌的４００公里高鐵，以適應跨境運輸的需求；並會下線６００公里的磁懸
浮車。此外，碳纖維等新材料將被運用於高鐵和地鐵的車廂
他又指，２０２２年北京冬奧會期間，中車會推出從技術設計到管理完全智能的智慧列車。
（ｃｔ）
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