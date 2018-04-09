《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述消息人士指，中國正考慮用人民幣貶值，以應對中美
貿易爭端。受消息影響，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）一度跌５６７點，最低見
６﹒３５６６，收報６﹒３１０７，較上個交易日（４日）４時３０分官方收盤價跌１０８點子
，日內最高見過６﹒２９５１，全日高低波幅達６１５點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦一度跌１３１點子，低見６﹒３２５３，現倒升２８點子，
報６﹒３０９４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３１１４，較上個交易日跌１８８點子。（ｋｌ）
09/04/2018 16:39
【聚焦人幣】傳中國考慮用人幣貶值應對貿易戰，即期收跌１０８點
《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述消息人士指，中國正考慮用人民幣貶值，以應對中美
貿易爭端。受消息影響，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）一度跌５６７點，最低見
６﹒３５６６，收報６﹒３１０７，較上個交易日（４日）４時３０分官方收盤價跌１０８點子
，日內最高見過６﹒２９５１，全日高低波幅達６１５點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦一度跌１３１點子，低見６﹒３２５３，現倒升２８點子，
報６﹒３０９４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３１１４，較上個交易日跌１８８點子。（ｋｌ）
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