【博鰲論壇】茅台袁仁國：要給股東最大回報

《經濟通通訊社９日專訊》貴州茅台董事長袁仁國於博鰲亞洲論壇上表示，公司要給股東做

出最大回報。他稱：「茅台從２００１年上市，當時資金還不到２０億元（人民幣．下同），而

且有１０億還被國家拿走了，公司從２００１年到現在已經為股東分紅５００億，在上市公司中

算很高。」（ｅｎ）

