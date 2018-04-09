《經濟通通訊社９日專訊》貴州茅台董事長袁仁國於博鰲亞洲論壇上表示，公司要給股東做
出最大回報。他稱：「茅台從２００１年上市，當時資金還不到２０億元（人民幣．下同），而
且有１０億還被國家拿走了，公司從２００１年到現在已經為股東分紅５００億，在上市公司中
算很高。」（ｅｎ）
09/04/2018 14:49
【博鰲論壇】茅台袁仁國：要給股東最大回報
《經濟通通訊社９日專訊》貴州茅台董事長袁仁國於博鰲亞洲論壇上表示，公司要給股東做
出最大回報。他稱：「茅台從２００１年上市，當時資金還不到２０億元（人民幣．下同），而
且有１０億還被國家拿走了，公司從２００１年到現在已經為股東分紅５００億，在上市公司中
算很高。」（ｅｎ）
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