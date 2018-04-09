【博鰲論壇】海南省省長：計劃２０３０年前實現全島使用新能源車

《經濟通通訊社９日專訊》海南省省長沈曉明在博鰲亞洲論壇上表示，海南計劃在２０３０

年前實現全島使用新能源汽車。今年海南將努力實現新能源汽車佔新增和更換公交車的比例不低

於７０％，公共機構新增或更換車輛原則上採用新能源汽車。預計全年推廣新能源汽車５６００

輛，建設分散式充電樁１０４２４個。（ｂｉ）

