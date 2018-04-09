《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯儲備於２月終止連升１２個月後，於３月止跌回升。人
民銀行公布，中國３月底外匯儲備為３﹒１４３萬億美元，雖稍遜於市場預期的３﹒１４６萬億
美元，但較２月底的３﹒１３４５萬億美元，回升約８３億美元，升幅為０﹒２７％。
市場分析指，債券估值上升對外匯儲備有正貢獻，或是３月份外匯儲備小幅上升的主要原因
。（ｃｔ）
09/04/2018 08:30
【外儲回升】中國３月底外匯儲備回升至３﹒１４萬億美元
《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯儲備於２月終止連升１２個月後，於３月止跌回升。人
民銀行公布，中國３月底外匯儲備為３﹒１４３萬億美元，雖稍遜於市場預期的３﹒１４６萬億
美元，但較２月底的３﹒１３４５萬億美元，回升約８３億美元，升幅為０﹒２７％。
市場分析指，債券估值上升對外匯儲備有正貢獻，或是３月份外匯儲備小幅上升的主要原因
。（ｃｔ）
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