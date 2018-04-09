【博鰲論壇】博鰲論壇報告預測：今年中國ＧＤＰ約增６﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》博鰲亞洲論壇８日至１１日在海南舉行，主題為「開放創新的亞

洲 繁榮發展的世界」。國家主席習近平周二（１０日）出席開幕式並發表演講。此外，新任

人民銀行行長易綱將在周三（１１日）「貨幣政策的正常化」分論壇上講話。

大會昨日發布旗艦報告－－《博鰲亞洲論壇新興經濟體發展２０１８年度報告》，《報告》

根據國際貨幣基金組織的數據測算，２０１８－２０２２年Ｅ１１的ＧＤＰ增長率均超過５％。

以購買力平價計算，２０１８年Ｅ１１各經濟體經濟總量加權增長率為５﹒２％。２０１８年中

國的ＧＤＰ增長率約為６﹒５％，此後逐年下降至２０２２年的５﹒８％；印度則相反，從

７﹒４％持續升至８﹒２％。

《報告》提出，隨著中國經濟規模不斷增大，高速增長的發展模式將不可持續，在實現經濟

從高速增長向高質量發展轉變的過程中，必然帶來經濟增速下滑，但增長質量提升。

此外，《博鰲亞洲論壇亞洲競爭力２０１８年度報告》對３７個亞洲經濟體競爭力進行評價

分析。從綜合競爭力排名看，新加坡、香港、南韓、台灣等開放成熟的經濟體排名居前，而中國

、馬來西亞、越南等經濟高成長的新興經濟體的排名也逐步攀升。從近八年所做的競爭力評估結

果看，亞洲經濟體競爭力的排名總體保持穩定，日本、澳州、新西蘭、以色列因其長期積累的基

礎設施狀況、社會發展水平、人力資本與創新能力等優勢，穩居３７個經濟體綜合競爭力排名的

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