【特然老友】習明回應「永遠朋友」引關注，避險情緒高漲慎接飛刀

《經濟通通訊社記者俞瑾９日報道》特朗普周日（８日）晚突然在推特聲稱，「中國將取消

貿易壁壘……中美兩國會迎來美好未來」的推文，刺激港股今早大幅高開近１％。不過，ＶＩＸ

指數續高企２１恐慌水平以上，加上流入美國國債基金的資金規模創逾兩年新高、現貨金重返

１３３０美元上方－－均顯示市場避險情緒仍然高漲。交銀國際首席策略師洪灝最新警告，現時

仍然不應試圖去接飛刀，或者被技術反彈而引誘。



＊環時：侵侵推文為抬升國內輿論氣氛＊



截至目前，中美各「晒馬」將對對方５００億美元、１５００億美元的商品徵稅，道指上周

五（６日）重挫逾５７０點。特朗普暗示中國將就貿易戰讓步的「沒頭沒尾」推文，就

被內地《環球時報》揶揄為「看樣子有抬升國內輿論氣氛的意思。」

美股「跌死給你看」的表現，令特朗普的智囊團隊也似乎出現認知衝突。其中，美國財長努

欽周五表示，中美存在陷入貿易戰的一定風險；但白宮首席經濟顧問庫德洛同日則堅稱，中美並

沒有處於貿易戰之中。後者並透露，「各種各樣的秘密途徑討論在進行中。」

對於特朗普再次「賣口乖」指「無論貿易爭端如何，習近平和我永遠是朋友」，市場正密切

注視闊別三年後重返博鰲亞洲論壇的習，明日（１０日）面對外國首腦、金融家和商界領袖的開

幕式主旨演講，將如何回應中美貿易戰和特氏的「朋友論」，語調是偏民族主義的強硬還是釋出

餘地的溫和。



＊資金流入美債基金創兩年來最高水平＊



而近日中國官方、媒體在「出口術」的表現上極盡強硬之態，包括商務部誓言「中方將不惜

付出任何代價回擊」，外交部聲稱「中方將奉陪到底」，人民網表示「中國不是嚇大的」……人

民日報海外版更指中國在貿易戰「可以說初戰告捷」。

中國今次出乎市場預料的快速且強硬反應，無疑增加雙方錯判令貿易戰升級、甚至金融戰爆

發的風險。最近一周，流入美債基金的資金達４０億美元，創兩年多來最高水平；與此同時，從

美股基金撤出的資金高達７２億美元。美銀美林就指，資金流入美債「是目前為止顯示資金進行

避險部屬的最明確信號」。

管理著１４５０億美元資產的ＡＭＰ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｌｔｄ﹒的

基金經理Ｎａｅｉｍｉ透露，正在考慮是不是要清空美國持倉，他甚至建議做空波音公司股票。

此外，隨著貿易戰引發對能源需求萎縮的恐慌，基金經理大幅削減對ＷＴＩ原油期貨的看漲

頭寸，減持規模達去年８月以來最大，ＷＴＩ ５月原油期貨、布倫特６月原油期貨上周齊跌逾

４％。與原油走勢相反，倫敦現貨金上周五則重返１３３０美元上方，全周漲近０﹒６％。



＊交銀國際：聰明錢似在大量出貨離場＊



交銀國際發表最新研究報告指，貿易戰爭或不戰，市場繼續受到高波動性的困擾。儘管美國

市場繼續徘徊在歷史高位附近，但聰明錢似乎在大量出貨離場。此外，該行特有的市場情緒指標

已跌穿中性位置，其極端程度還未達到至少可以產生一個安全的可交易反彈。這樣的情況表明，

市場仍在弱弱地希望一切都會好起來。因此，其仍然不會試圖去接飛刀，或者被技術反彈而引誘

，直到一切充分演繹，水落石出。

該行更稱，當別無選擇的時候，中國可能會被逼選擇減持美國國債，或貶值人民幣。人民幣

貶值或將再次釋放對全球經濟的通縮壓力。

匯豐、瑞銀就中國擬對美國大豆徵稅分別預測，匯豐預計，２５％的大豆進口關稅可能會提

高中國ＣＰＩ０﹒５個百分點左右，這可能會接近但不超過中國央行今年３％的通脹目標；瑞銀

則指，大豆價格每上漲１０％，將推高內地ＣＰＩ約０﹒１－０﹒２個百分點。

匯豐並認為，中國的立場將兼顧維護其利益和令談判餘地最大化。而利益攸關應會把美國和

中國拉回到談判桌上，為兩者創造雙贏結果。

大行有悲觀有較樂觀。然而，侵侵向愛搞局且唯恐天下不亂，貿易戰仍在發酵；朋友，投資

務以小心為上！

