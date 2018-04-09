【大灣區】馬興瑞：大灣區規劃很快出台，有信心打造成世界級灣區

《經濟通通訊社９日專訊》廣東省省長馬興瑞出席博鰲論壇時表示，粵港澳大灣區的規劃很

快就要出台，我們完全有條件有信心把它打造成世界級的灣區。納入大灣區的香港、澳門特別行

政區和珠三角的９個市的經濟總量接近紐約灣區，擁有１６家世界５００強企業，粵港澳大灣區

發展潛力巨大，實力豐厚，前景無限。（ｂｉ）

