【大灣區】林鄭：香港可為大灣區作重要貢獻，特區政府將力求創新

《經濟通通訊社９日專訊》香港特區政府行政長官林鄭月娥於海南出席博鰲亞洲論壇時表示

，粵港澳大灣區已經提升到國家戰略發展層面的建設，它的成功將取決於其創新能否為灣區高質

量發展提供新的動力，能否發揮中國與亞洲其他地區以及全世界的重要聯繫。

她強調，要建設舉世矚目的粵港澳大灣區，三地政府的共同努力、創新思維、解放思想、中

央的大力支持是必不可少的。



＊香港可為大灣區作出重要貢獻，已成立創新發展顧問團＊



林鄭月娥又表示，無論是在創新或者是在聯繫方面，香港都可以為大灣區作出重要貢獻。首

先，「一國兩制」這個創新的政策方針，就是粵港澳大灣區獨特的優勢。粵港澳三地會更好地發

揮各自的優勢，形成互補，打造新的增長點。

第二，香港擁有自己的經濟、社會制度和法律，加上自由開放的市場、優良的法制傳統，以

及跟國際標準高度接軌的營商環境，一方面可以將國際企業引進大灣區，另外一方面助力內地企

業走出去。

第三，本屆特區政府力求創新，已經成立了行政長官創新發展顧問團，還成立了政策創新及

統籌辦事處，正在大力推動香港創新科技發展。

在聯繫方面，她表示，香港擁有全球貨運第一、客運第三的國際機場，是重要的國際金融中

心和全球最大的離岸人民幣中心，五所全球１００強的大學和與「一帶一路」倡議對接的各方面

聯通。（ｂｉ）

