《經濟通通訊社９日專訊》國民經濟研究所所長樊綱在博鰲論壇上表示，中國的發展需要形
成一些大的城市群的出現和發展，對珠三角來說，粵港澳大灣區就是這樣一個重要的空間。
他表示，未來粵港澳大灣區的人口預計將達到中國人口的１０％，人才的能量不可小覷，相
信未來大灣區會有更好的發展。（ｂｉ）
09/04/2018 14:36
【大灣區】樊綱：未來粵港澳大灣區人口料達中國人口１０％
《經濟通通訊社９日專訊》國民經濟研究所所長樊綱在博鰲論壇上表示，中國的發展需要形
成一些大的城市群的出現和發展，對珠三角來說，粵港澳大灣區就是這樣一個重要的空間。
他表示，未來粵港澳大灣區的人口預計將達到中國人口的１０％，人才的能量不可小覷，相
信未來大灣區會有更好的發展。（ｂｉ）
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