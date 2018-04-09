《日入而息》貿易戰緩和港股升３８４點，最大業主獲寬減差餉億元

《今天重點》﹡消息指中國考慮貶值人民幣以應對與美國貿易爭端；洪灝稱中國可能會被逼

減持美國國債，或令人民幣貶值；特朗普稱中國將作貿易讓步，與習近平是

「永遠朋友」；習明回應「永遠朋友」引關注，避險情緒高漲慎接飛刀

﹡最大業主獲差餉寬減達１億元，涂謹申批評還富於富



《即日市況》﹡港股一度收復十天百天線，收升３８４點報３０２２９



《深滬股市》﹡滬綜指終止三連跌收升０﹒２％，海南板塊掀漲停潮



《美元匯價》﹡貿易糾紛未解，環球股市續大幅波動；歐元最新報１﹒２２６９╱７２，日

圓最新報１０７﹒０８╱１０



《公司資訊》﹡融創中國執行長汪孟德增持５０萬股，涉１４４０萬元

﹡龍湖地產（００９６０）獲主席增持３７５﹒８５萬股

﹡匯控（００００５）任命馬來西亞執行長為「一帶一路」業務負責人；匯豐

在粵港成立創新科技企業工商金融業務團隊

﹡奧思集團（０１１６１）今早起停牌，待根據收購合併守則發內幕消息

﹡裕元（００５５１）、寶勝國際（０３８１３）午後停牌，涉私有化消息

﹡達利（００６０８）授出過１億元人民幣物業及商業街開發工程合同

﹡德泰新能源（００５５９）出售電動自行車產銷業務

﹡慧聰（０２２８０）向棉花貿易電商增資５０００萬元人民幣，持股擴至

５１％

﹡致豐（０１７１０）貿易戰影響微，產品難以取得即時替代品

﹡渣打（０２８８８）未就出售印尼Ｂａｎｋ Ｐｅｒｍａｔａ作決定

﹡華顯光電（００３３４）美國對華部分商品額外徵收關稅對公司影響有限

﹡遠洋集團（０３３７７）３月的協議銷售額升２６％至８０﹒２億元人民幣

﹡天臣控股（０１２０１）向合營公司注資，發展鋰離子動力電池業務

﹡報道指微醫或年底赴港上市，上市前進行５億美元融資

﹡寶申（０８１５１）今起招股，入場費２６２６元

﹡太古（０００１９）及太古地產（０１９７２）向史樂山出售山頂豪宅單位

，現金對價１﹒２億元

﹡卡撒天嬌（０２２２３）料年中推智能枕頭產品，國內平均同佔銷售有雙位

數增長

﹡Ｌｅｎｏｖｏ於香港推出平價智能手帶，優惠價２９９元

﹡金輝（００１３７）逾１億購東亞（０００２３）銅鑼灣商廈兩物業訂臨時

協議

﹡香港教育（０１０８２）悉售互娛中國（０８０８１）套現６６８６萬元

﹡國家聯合資源（００２５４）獲裁決取回１１５０萬美元焦煤預付款項

﹡莊勝百貨（００７５８）今早起停牌，待根據收購合併守則發內幕消息

﹡創維（００７５１）３月電視機總銷售量按年減少９％至９４﹒３萬台

﹡博奇環保（０２３７７）穩價期結束，超額配股權失效





《國企紅籌》﹡ＴＣＬ多媒體（０１０７０）首季美業務穩定增長，加徵關稅影響微

﹡中信資源（０１２０５）與洲際油氣重組油氣資產

﹡中鐵（００３９０）冀新簽訂單錄雙位數增長，一帶一路增海外收入

﹡外媒表示中信資源（０１２０５）擬向哈薩克斯坦出售股權

﹡龍源電力（００９１６）首季發電量按年增２０﹒６％

﹡ＴＭＰ與光大控股（００１６５）及騰訊影業成立聯合投資公司，購買荷李

活電影；ＴＭＰ表示１８至２４個月後有上市計劃，未來將與閱文全面合作

﹡中行（０３９８８）設立４００億美元中期票據計劃，為期１２個月

﹡中國機械工程（０１８２９）與烏克蘭公司簽１﹒７億歐元合同

﹡海螺水泥（００９１４）料第一季純利增長１﹒２倍；海螺水泥副總會計師

請辭

﹡上實城開（００５６３）出售非全資附屬公司全部股權之６７％

﹡通力電子（０１２４９）美國對華徵２５％關稅，對集團負面影響有限

﹡金茂（００８１７）發第二批無擔保中期票據涉３０億元人民幣

﹡秦港股份（０３３６９）首季貨物吞吐量９２０６萬噸，升０﹒２３％

﹡法院駁回大連港（０２８８０）附屬被起訴案，大連博輝需承擔訟費

﹡外媒表示工行（０１３９８）計劃在維也納及東歐擴展業務

﹡兗州煤（０１１７１）發公司債５０億元人民幣，明起上交所上市



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）與中科院簽合作協議，斥千億投資量子科技等領域

﹡網龍（００７７７）附屬擬斥近１１億收購ＥＤＭＯＤＯ教育平台

﹡丘鈦（０１４７８）３月攝像頭模組產品銷售數量升五成

﹡陽光１００（０２６０８）３月實現合同銷售額跌４７％

﹡特步（０１３６８）首季平均同店銷售錄得低雙位數增長

﹡世茂房地產（００８１３）３月的合約銷售額按年升５４％

﹡雅居樂（０３３８３）３月預售金額按月升５９％

﹡龍湖地產（００９６０）今年累計實現合同銷售金額升２％



《中國要聞》﹡工信部開展智能製造試點示範項目推薦

﹡今日頭條、鳳凰新聞等４ＡＰＰ被下架，下午３時生效

﹡住建部表示延長企業住房公積金繳存比例政策期限兩年

﹡京東打造智慧農業，首個項目京東農服ＡＰＰ上線

﹡苗圩稱推動電子信息產業變革，深化ＡＩ與製造業融合

﹡華信國際回覆深交所問詢：與葉簡明不存特殊利益關係

﹡中國信通院表示中國首季智能電話出貨量下跌２７％

﹡劉姝威稱寶能用巨額資金損實體經濟，促監察委等嚴查

﹡深交所發問詢函，要求說明賈躍亭與睿馳汽車關係

﹡賈躍亭電動跑車關聯公司廣州南沙投地，需要月內動工

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠３００億元

﹡交行表示中國財富景氣指數持平，小康家庭收入減；交行連平稱下調人民幣

匯率助貿易戰是「授人以柄」

﹡崇明島獲中國花博會舉辦權，建１６６萬平方米展區

﹡滬上月二手住宅成交環比增１﹒４倍至一年高位

﹡美國科技組織建議美國政府組國際聯盟向中國施壓

﹡珠海橫琴面向港澳台打造廣告創意產業基地

﹡馬興瑞稱大灣區規劃很快出台，有信心打造成世界級灣區

﹡樊綱稱未來粵港澳大灣區人口料達中國人口１０％

﹡中紀委表示北京互聯網信息辦副主任陳華涉嚴重違紀受查

﹡中證監表示去年Ａ股公司現金分紅處於世界中上水平

﹡欣泰電氣案法院終審，中證監勝訴

﹡馬雲稱彭蕾卸任螞蟻金服董事長，ＣＥＯ井賢棟將兼任

﹡銀保監表示一季度銀行保險業運行穩健；銀保監會發１號文推配套制度，規

範融資擔保公司經營

﹡劉鶴出席銀保監揭牌，要求打好化解金融風險攻堅戰

﹡李克強稱貿易戰損害世界人民共同利益

﹡財政部表示首季財政收入增長１３﹒６％，實現良好開局

﹡國務院表示推進金融業綜合統計工作，及時發現風險隱患



《寶島快訊》﹡台股終止兩連跌收升０﹒７％，報１０８９３﹒５３點



《其他消息》﹡林鄭月娥望本月到立法會爭取撥款，開展河套區創新科技園前期工程；香港

可為大灣區作重要貢獻，特區政府將力求創新

﹡民主黨發起眾籌望跟進梁振英ＵＧＬ事件

﹡港珠澳大橋人工島防波堤「崩角」，路政署表示原本設計便如此

﹡地政署首季批出住宅項目預售樓花同意書涉２５３１伙

﹡商經局宣布與廣播處處長梁家榮續約３年

﹡香港與荷蘭簽署工作假期計劃諒解備忘錄

﹡中美貿易戰升溫股市波動，十大屋苑周末成交下跌四成

﹡尖沙咀彌敦道新樂酒店以公開招標方式出售

﹡最低工資委員會由今日起展開為期６星期的公眾諮詢

﹡勞福局預計津貼三糧及補足４０００元最快７月發放

﹡深股通額度全日用９﹒８５億元；滬股通額度全日用２４億元

﹡美聯表示首季純車位註冊「量額」背馳，宗數跌近５％金額回升４％

﹡中華交易服務表示６５％公司在未來三年將增加於「一帶一路」業務

﹡金管局表示３月底官方外匯儲備資產減至４４０３億美元

﹡發展局局長黃偉綸拜訪住建部及港澳辦，就大灣區建設機遇交流

﹡中華總商會表示貿易戰似有轉機，冀盡快降溫



《博鰲論壇》﹡中車董事長表示將推可變軌高鐵及智慧列車

﹡李揚稱外儲流出對中國經濟傷害不大，唱空中國無根據

﹡周小川出任博鰲亞洲論壇中方首席代表

﹡林毅夫稱２０２５年中國有望邁入高收入國家

﹡社科院表示中國因貿易戰大量減持美元資產可能性很小

﹡茅台袁仁國稱要給股東最大回報

﹡海南省長表示海陸空高新技術框架已形成，打造航運樞紐

﹡博鰲論壇報告預測：今年中國ＧＤＰ約增６﹒５％

﹡董明珠稱貿易戰代表貿易保護主義思維，不應該發生

﹡樊綱稱中國自己要往前走，別讓貿易戰拖改革開放後腿

﹡遲福林稱海南更大期待在於開放，探索建立自由貿易港

﹡戴相龍稱中國未來十年有效增長保持約６％，更重質量；貿易戰是支流，中

美可通過談判互相協調

﹡商務部表示中美貿易戰一旦打起來，沒有一個國家會受益

﹡李揚稱中國可藉調節存準率，應對美貨幣政策外溢影響

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