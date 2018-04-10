《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３９７９．１０ 升 ４６．３４點╱０．１９％
標普５００ ２６１３．１６ 升 ８．６９點╱０．３３％
納斯達克 ６９５０．３４ 升 ３５．２３點╱０．５１％
倫敦富時１００ ７１９４．７５ 升 １１．１１點╱０．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６１．７５ 升 ２０．４８點╱０．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２６３．３９ 升 ５．１５點╱０．１０％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．７１，歐元兌美元１．２３２２
10/04/2018 08:02
《日出而作》美股急升後回順，油價漲逾２％，美匯跌金價升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３９７９．１０ 升 ４６．３４點╱０．１９％
標普５００ ２６１３．１６ 升 ８．６９點╱０．３３％
納斯達克 ６９５０．３４ 升 ３５．２３點╱０．５１％
倫敦富時１００ ７１９４．７５ 升 １１．１１點╱０．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６１．７５ 升 ２０．４８點╱０．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２６３．３９ 升 ５．１５點╱０．１０％
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