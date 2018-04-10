《盤前攻略》港股百天線現阻力，日內料保持三萬點附近上落

《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽周日表明不預期中美不會出現貿易戰，緩和市場

對中美貿易戰的緊張情緒，美股隔晚（９日）初段造好，道指其後一度飆升４４０點。但有消息

指出，美國總統特朗普的私人科恩（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｏｈｅｎ），辦公室被聯邦調查局

（ＦＢＩ）搜查，令大市氣氛轉向，三大指數均以接近全日最低位收市。道指收市僅升４６點或

０﹒１９％，報２３９７９點。科恩辦公室其後證實搜查事宜。



＊夜期升７８點ＡＤＲ微挫＊



恆指夜期收報３０３６１點，上升７８點，高水１３１點。

港股ＡＤＲ比例指數微挫１９點或０﹒０６％，報３０２１０點。預託證券造價個別發展，

騰訊跌０﹒４１％，折合港元報４０８﹒３２元。港交所跌０﹒４９％，折合港元報２５４﹒１

６元。匯控上升０﹒９８％，折合港元報７４﹒９３元。工行下跌０﹒３２％，折合港元報６﹒

６３元。中國聯通下跌０﹒８９％，折合港元報１０﹒１４元。



＊資金或減磅料三萬點上落＊



恆指昨日高開２５９點報３０１０４重上三萬關，之後升幅一度擴大至６６９點高見

３０５１４點，突破百天線（３０４９９點）。尾市港股升幅收窄，全日漲３８４點或１﹒２９

％，報３０２２９點，成交１１５２﹒２２億元，按日升１６﹒８％。

暫時港股成交未算充足，資金亦有可能趁升市減磅。而港股於昨日未能企穩於十天線

（３０２６１點）及百天線，於平均線位置見阻力，估計港股短期內仍有於３００００點附近上

落，惟初步支持位在本年低位２９５１８點。（ａｌ）

