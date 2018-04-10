港股曾漲近３００點報３０５２１越百天線，道期突倒升逾１％

《經濟通通訊社１０日專訊》道期突倒升逾１％，刺激港股一度漲近３００點報３０５２１

越百天線（３０５１４），現最新仍升２６７點或升０﹒８８％，報３０４９６，主板成交

３９９﹒７３億元。

國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演講中表示，中國不以追求貿易

順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。

道指期貨開市輕微低開１６點，但現突轉強勢，倒升２７４點逾１％，報２４２８６。

上證綜合指數報３１５２﹒６６，升１４﹒３７點或升０﹒４６％，成交７９８﹒７４億元

人民幣。國指抽升１３６點報１２２０９。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １６﹒４４元 升４﹒０５％

吉利汽車（００１７５） ２４﹒３０元 升３﹒６２％

舜宇光學（０２３８２） １５５﹒２０元 升２﹒５１％

中國平安（０２３１８） ８１﹒８５元 升１﹒８０％

中國移動（００９４１） ７４﹒７５元 升１﹒７０％

騰訊控股（００７００） ４１５﹒４０元 升１﹒３２％

工商銀行（０１３９８） ６﹒７１元 升０﹒９０％

建設銀行（００９３９） ８﹒０６元 升０﹒８８％

匯豐控股（００００５） ７４﹒７０元 升０﹒６７％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒８５元 升０﹒０７％

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