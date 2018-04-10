美股輕微收高，港股低開２４點報３０２０５，國指軟２５點

《經濟通通訊社１０日專訊》美國政府在對中國產品徵收關稅的問題上立場有所軟化，推動

美股在上周遭拋售後反彈；不過，股市在尾盤縮減大部分升幅，因有聯邦調查局（ＦＢＩ）突擊

檢查總統特朗普律師的辦公室。

道指升４６點或０﹒２％，至２３９７９點；標普５００指數上漲８點或０﹒３％，收２６

１３點；納指攀升３５點或０﹒５％，收６９５０點。

恆指夜期收報３０３６１點，上升７８點，高水１３１點。港股ＡＤＲ比例指數微挫１９點

或０﹒０６％，報３０２１０點。

港股昨日升３８４點後，今窄幅低開２４點報３０２０５，國指軟２５點，報１２０４７。

友邦保險（０１２９９）現價上升１﹒４％，報６８﹒７５元，暫為表現最佳藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒２０元 無升跌

港交所 （００３８８） ２５４﹒００元 下跌０﹒５５％

騰訊控股（００７００） ４１３﹒００元 上升０﹒７３％

建設銀行（００９３９） ７﹒９２元 下跌０﹒８８％

中國移動（００９４１） ７３﹒６５元 上升０﹒２０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒６０元 下跌０﹒７５％

中國平安（０２３１８） ８０﹒５０元 上升０﹒１２％

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