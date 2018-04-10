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10/04/2018 09:22

美股輕微收高，港股低開２４點報３０２０５，國指軟２５點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國政府在對中國產品徵收關稅的問題上立場有所軟化，推動
美股在上周遭拋售後反彈；不過，股市在尾盤縮減大部分升幅，因有聯邦調查局（ＦＢＩ）突擊
檢查總統特朗普律師的辦公室。
　　道指升４６點或０﹒２％，至２３９７９點；標普５００指數上漲８點或０﹒３％，收２６
１３點；納指攀升３５點或０﹒５％，收６９５０點。
　　恆指夜期收報３０３６１點，上升７８點，高水１３１點。港股ＡＤＲ比例指數微挫１９點
或０﹒０６％，報３０２１０點。
　　港股昨日升３８４點後，今窄幅低開２４點報３０２０５，國指軟２５點，報１２０４７。
　　友邦保險（０１２９９）現價上升１﹒４％，報６８﹒７５元，暫為表現最佳藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７４﹒２０元　　　無升跌
　　港交所　（００３８８）　　２５４﹒００元　　　下跌０﹒５５％
　　騰訊控股（００７００）　　４１３﹒００元　　　上升０﹒７３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒９２元　　　下跌０﹒８８％
　　中國移動（００９４１）　　　７３﹒６５元　　　上升０﹒２０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒６０元　　　下跌０﹒７５％
　　中國平安（０２３１８）　　　８０﹒５０元　　　上升０﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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