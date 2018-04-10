《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，計劃下個月或６月初與北韓領導人金正
恩會面，並希望能就朝鮮無核化達成協議。
在特朗普發表上述言論的數小時後，北韓亦首次提到與美韓舉行會談。北韓官媒報道，金正
恩周一（９日）主持一次黨內會議，他在會上評估將與美方進行的會談以及在４月２７日與南韓
舉行的峰會。（ｍｎ）
10/04/2018 08:21
【美朝破冰】特朗普：將在５月或６月初會見金正恩
《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，計劃下個月或６月初與北韓領導人金正
恩會面，並希望能就朝鮮無核化達成協議。
在特朗普發表上述言論的數小時後，北韓亦首次提到與美韓舉行會談。北韓官媒報道，金正
恩周一（９日）主持一次黨內會議，他在會上評估將與美方進行的會談以及在４月２７日與南韓
舉行的峰會。（ｍｎ）
|國際動態10/04/2018
朱克伯格今作證 議員倡監管fb
|生財有道09/04/2018
HV2「熱炒概念股」功能 助你找出合適圖利對象！
|生財有道09/04/2018
【特然老友】習明回應「永遠朋友」引關注 避險情緒高漲慎接飛刀
|興證快訊09/04/2018
科技股短期能否扭轉劣勢？
|國際動態09/04/2018
美朝特金會 或蒙古首都舉行
|生財有道06/04/2018
【夜期五周年】5月引入指數期權 料刺激期指市場成交
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰