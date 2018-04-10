【美朝破冰】特朗普：將在５月或６月初會見金正恩

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，計劃下個月或６月初與北韓領導人金正

恩會面，並希望能就朝鮮無核化達成協議。

在特朗普發表上述言論的數小時後，北韓亦首次提到與美韓舉行會談。北韓官媒報道，金正

恩周一（９日）主持一次黨內會議，他在會上評估將與美方進行的會談以及在４月２７日與南韓

舉行的峰會。（ｍｎ）

