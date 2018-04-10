《地區經濟》黑田東彥展開第二個日本央行行長任期，重申寬鬆政策

《經濟通通訊社１０日專訊》日本首相安倍晉三（ＳｈｉｎｚｏＡｂｅ）正式再次任命黑田

東彥連任日本央行行長，黑田東彥及日本財務大臣麻生太郎表示，日本政府及日本央行將堅持５

年前簽署的協議，將通脹提升至２％。

黑田東彥稱，日本央行將耐心地繼續執行當前強而有力的貨幣寬鬆政策。麻生太郎表示，政

府及央行的目標是創造經濟條件，讓日本政府能在２０１９年１０月份按計劃將銷售稅從目前的

８％上調至１０％。（ｍｎ）

