《異動股》丘鈦（１４７８）彈逾９％，上月攝像頭模組銷售增五成

《經濟通通訊社１０日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價上升９﹒３６％，報１０﹒２８

元，收復十天線（９﹒９０５元）；主動買盤６７％；成交約１１３萬股，涉資１１５５萬元。

公司公布今年３月主營產品銷售數量。期內攝像頭模組產品銷售數量，環比和同比分別增加

約７３﹒９％和約５０﹒２％，其中１０００萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量，環比和

同比分別增加約９２﹒０％和約４４﹒７％，主要受春節假期後行業銷售的季節性回升，以及客

戶項目周期所影響。

現時，恆生指數報３０２３７，上升８點或上升０﹒０３％，主板成交３０﹒２８億元。上

證綜合指數報３１４５，上升７點或上升０﹒２３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １２﹒８４元 下跌１﹒９８％

華顯光電 （００３３４） ０﹒７４元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒４９元 無升跌

信利國際 （００７３２） ２﹒００元 無升跌

高偉電子 （０１４１５） ２﹒０５元 下跌０﹒４９％

丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒２８元 上升９﹒３６％

瑞聲科技 （０２０１８） １３８﹒１０元 下跌０﹒１４％

富智康集團（０２０３８） １﹒６５元 上升０﹒６１％

舜宇光學 （０２３８２） １４９﹒９０元 下跌０﹒９９％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒１３元 上升０﹒９７％

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（ａｌ）

