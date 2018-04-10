【駐京專電】人行：加快推進金融業綜合統計，前瞻性防範化解風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院辦公廳印發《關於全面推進金融業

綜合統計工作的意見》，要求建立交叉性金融產品、系統重要性金融機構、金融控股公司等金融

集團統計，及時發現風險傳導節點和重大風險隱患，並編制金融業資產負債表，摸清金融業家底

。堅持「統一標準、同步採集、集中校驗、匯總共享」原則，加快推進金融業綜合統計，實現金

融統計全覆蓋。

人行負責人在答記者問時表示，金融業綜合統計是國家金融基礎設施的重要組成部分，加快

推進金融業綜合統計，對於支持金融「服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革」具有重大

意義。一是為有效監測金融服務實體經濟成效、提高服務效率提供關鍵信息基礎。二是滿足前瞻

性防範化解系統性金融風險、維護金融穩定對統計信息的逼切需要。三是支持全面深化金融體制

改革、建立現代金融體系的重要舉措。



＊重點落實七大任務＊



根據《關於全面推進金融業綜合統計工作的意見》，重點落實以下任務。一是建立交叉性金

融產品統計，有效統計監測跨行業、跨市場、跨部門金融活動。二是建立系統重要性金融機構統

計，全面掌握系統重要性金融機構對金融體系的影響程度，及時發現風險傳導節點和重大風險隱

患。三是建立金融控股公司等金融集團統計，支持內部關聯交易判斷和外部風險傳染識別。四是

編制金融業資產負債表，完善金融資金流量、存量統計，摸清金融業家底，強化宏觀槓桿率監測

基礎。五是開展普惠金融、綠色金融等統計，反映金融體系對國民經濟重點領域和薄弱環節的支

持力度。六是建立並完善債券市場統計等金融基礎設施統計，有效識別市場風險及其傳染渠道。

七是建立地方金融管理部門監管的地方金融組織統計，以及互聯網金融統計，加強對風險防控薄

弱環節的統計監測。

