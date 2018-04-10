【上海專電】近百家國際企業報名參加進口博覽會，料多國元首到會

《經濟通通訊社記者楊英傑１０日上海專電》上海市政府今日下午舉行發布會，公布首屆中

國進口博覽會（進口博覽會）及第六屆上海國際技術進出口交易會（上交會）的籌辦情況。市政

府宣布，已有近百家５００強企業及各國行業龍頭企業報名參加進口博覽會，且將有十多個國家

的元首及政府首腦參與，預計屆時有１５萬名專業採購商到會。

首屆進口博覽會將於今年１１月５日至１０日舉行，期間將舉行一場主論壇及三場平行論壇

。上海商務委主任尚玉英稱，該博覽會是中共中央推進新一輪高水平對外開放所作出的重大決策

，也是中國開放市場的重大舉措。尚指出，目前已有６１個國家參與貿易投資綜合展，超過

１６００家企業已直接報名參展，包括近百家５００強企業及各國行業龍頭企業，預計到會的專

業採購商有１５萬人。尚氏又預計，有十幾個國家的元首及政府首腦、２００多個各國部級以上

官員將參展參會。

至於下周舉行的上交會方面，尚稱其重點籌備工作已基本就緒，總展覽面積３﹒５萬平方米

，其中新設７５００平方米的人工智能和智能服務機器人專區，預計觀眾規模達５萬人次。

上海目標在十三五期末建成國際會展之都，尚氏表示，去年上海展覽業直接帶動相關產業收

入超過１２００億元人民幣，領先全國。

