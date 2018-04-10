《午市前瞻》習近平講話正面，惟港股需企穩百天線，才真正回穩

《經濟通通訊社１０日專訊》市場對中美貿易戰憂慮持續淡化，美股隔晚（９日）亦大致維

持升勢，道指升４６點或０﹒２％，至２３９７９點；標指漲８點或０﹒３％，收２６１３點；

納指攀升３５點或０﹒５％，收６９５０點。港股今早稍低開２４點，開市不久一度下跌６６點

至３０１６３，其後在國家主席習近平在博鰲論壇指將擴大經濟對外開放，在中資金融股帶動下

，港股倒升且漲勢不斷擴大，最多升３６０點，高見３０５９０，最終半日漲３４４點或

１﹒１４％，報３０５７４。半日總成交７０６﹒６７億元。

國指報１２２３６，升１﹒３６％或１６３點。滬指午收３１５４，升１５點或０﹒５％。



＊內銀內險股強勢，人保回Ａ急升近７％領漲國指股＊



國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演講中表示，中國將大幅度放寬

市場准入，並指出去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落

地。內銀股早段強勢，招行（０３９６８）漲３﹒４７％，報３２﹒８元。中信銀行

（００９９８）升２﹒２４％，報５﹒４８元。郵儲行（０１６５８）揚１﹒９７％，報

５﹒１８元。

四大內銀方面，建行（００９３９）走高１﹒２５％，報８﹒０９元。工行（０１３９８）

升１﹒２％，報６﹒７３元。農行（０１２８８）升０﹒２３％，報４﹒４３元。中行

（０３９８８）漲１﹒１９％，報４﹒２４元。

內險股方面，人保（０１３３９）擬發行不超過４５﹒９９億股Ａ股，不超過發行後總股本

的９﹒７８％，發行規模創近８年新高，及Ａ股總發行規模第八大，半日急漲６﹒５４％，報３

﹒９１元，為升幅最大國指成分股。太平（００９６６）走高５﹒１４％，報２５﹒５５元。

新華保險（０１３３６）升３﹒０６％，報３８﹒７元。平保（０２３１８）升２﹒８％，報

８２﹒６５元。國壽（０２６２８）漲１﹒８４％，報２２﹒１元。



＊丘鈦升逾兩成產品出貨量增，內需股續獲買盤湧入＊



重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６％，報７４﹒６５元。港交所（００３８８）揚

１﹒２５％，報２５８﹒６元。騰訊（００７００）漲１﹒４１％，報４１５﹒８元。中移動（

００９４１）升１﹒２９％，報７４﹒４５元。友邦（０１２９９）軟０﹒０７％，報

６７﹒７５元。

手機設備股強勢，瑞聲（０２０１８）獲建銀國際維持其「跑贏大市」評級，目標價

１７４﹒５元，半日急升６﹒２２％，報１４６﹒９元，為表現最佳藍籌。丘鈦（０１４７８）

昨日收市後公布，３月攝像頭模組產品銷售數量按年升五成，按月增７３﹒９％，半日股價急升

２１﹒７％，報１１﹒４４元。舜宇（０２３８２）升２﹒９７％，報１５５﹒９元。比亞迪電

子（００２８５）升７﹒７９％，報１４﹒１２元。

內需股方面，旺旺（００１５１）升５﹒６８％，報６﹒５１元。蒙牛（０２３１９）漲３

﹒６４％，報２８﹒４５元。恆安（０１０４４）揚３﹒７３％，報８２元。萬洲

（００２８８）升３﹒３５％，報８﹒６３元。

寶勝（０３８１３）私有化未獲通過，今日復牌急挫３１﹒５％，報１﹒３７元。母公司裕

元（００５５１）亦因此宣布不派特別息，半日急跌１０﹒７％，報２７﹒９５元。



＊李偉傑：水泥股首選海螺水泥，待４５元水平入貨＊



財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，市場早前一直受科網股和中美貿易戰的陰霾所

影響，到今日終於正式踏入４月裡最好氣氛的一天。國家主席習近平在博鰲講話釋出的訊息正面

，帶動中港股市造好，有利市場的投資氣氛。港股百天線（約３０５１３）從早前的支持位變成

近期的阻力位，目前雖然曾重上該水平，但李氏指大市仍要在該水平企穩兩至三日，才能確定港

股真的回穩，３０５００會是重要關口。

水泥股近日強勢，李氏表示，主要受惠於水泥價格持續上升，而且企業去年的業績普遍造好

，加上內地新樓和基建數量多。雖然板塊累升不少，但由於未出現超買，預期在大市有明顯的方

向前，此板塊仍可以繼續造好。李氏指，行業首選為龍頭的海螺水泥（００９１４），股價於前

兩日曾回落至４５元水平，可考慮於該價位入貨。（ａｌ、ｔｔ）

