【北水炒Ｄ乜】北水大幅上升，買友邦騰訊瑞聲蒙牛沽融創農行建行

《經濟通通訊社１０日專訊》周二北水大幅上升，單日淨流入２５﹒９６億元人民幣，較上

個交易日增加２５﹒８７億元人民幣；主板成交１３８３﹒４８億元，較周一增約兩成；港股通

成交額跌６﹒４３億，錄１９１﹒２９億，佔大市成交１３﹒８３％。

國家主席習近平周二在博鰲亞洲論壇開幕式上發表主旨演講，期間更提出四大對外開放舉措

，包括放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地；加快保險行業開放進程

；擴大外資金融機構在華業務範圍；盡快放寬外資股比限制，特別是汽車行業。相關講話刺激港

股整體向上，尤其保險、內銀、證券、內房等板塊表現亮麗，全日最終升４９９﹒１６點或升

１﹒６５％，收報３０７２８﹒７４點。



＊中資金融股表現突出，北水買內險沽內銀＊



國家主席習近平提出放寬金融業外資持股及加快險企開放進程後，滬港兩地的保險、銀行、

證券股均紛紛造好，平保（０２３１８）急升５﹒０４％，報８４﹒４５０元，北水吸納

８１５８萬，但兩日計仍錄淨沽盤１﹒３３億；新華保險（０１３３６）漲３﹒４６％，北水買

入７５０３萬；太保（０２６０１）升２﹒０２％，北水買４７３６萬。友邦（０１２９９）亦

突然受北水歡迎，周二淨流入２﹒８２億，全日升０﹒８９％，收報６８﹒４元。

相反北水就繼續沽內銀，建行（００９３９）升２﹒１３％，北水仍沽１﹒８１億，兩日計

淨沽盤４﹒０７億；同樣農行（０１２８８）升０﹒９１％，北水卻沽走２﹒６７億；只有中行

（０３９８８）獲北水淨買盤，周二淨流入７５６５萬，股價升１﹒４３％。



＊融創獲管理層增持股價飆升１４％，惟北水仍沽近３億＊



融創中國（０１９１８）獲公司執行長汪孟德連續第三日增持股份，刺激周二單日飆升

１４﹒３％，收報３４﹒３元，一舉收復多條平均線，北水趁機獲利沽出２﹒７２億；碧桂園

（０２００７）公布首三個月銷售金額按年增加２４﹒８％，股價隨大市急升５﹒９％，北水淨

流入１﹒３５億；恆大（０３３３３）獲北水僅買入１５６３萬，股價全日升５﹒７％。



＊騰訊三連升，北水再吸兩億＊



重磅股方面騰訊（００７００）升１﹒７６％報４１７﹒２元，錄三連升，北水繼續吸納，

周二淨流入１﹒９９億，兩日計淨流入７﹒５２億；舜宇（０２３８２）北水買入１﹒５３億，

兩日計淨流入４﹒４３億；瑞聲（０２０１８）北水買入２﹒７９億；吉利（００１７５）再升

２﹒９９％收２４﹒１５元，北水流入１﹒０６億，兩日流入４﹒５５億；蒙牛（０２３１９）

北水周二買入２﹒０１億。（ｅｎ）

