房委會推出新一期居屋，包括啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑，合共４４３１伙，
明日（１１日）晚上７時截止申請。
截至昨日（９日）下午５時，樂富的香港房屋委員會客務中心累計收到約７１４００份新居
屋申請表，超額認購最少１５倍，以及約１９７００份白居二申請表，超額認購最少７倍。
《香港經濟日報》
10/04/2018 08:18
《本港樓市》居屋明截止申請，暫超額認購１５倍
房委會推出新一期居屋，包括啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑，合共４４３１伙，
明日（１１日）晚上７時截止申請。
截至昨日（９日）下午５時，樂富的香港房屋委員會客務中心累計收到約７１４００份新居
屋申請表，超額認購最少１５倍，以及約１９７００份白居二申請表，超額認購最少７倍。
《香港經濟日報》
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