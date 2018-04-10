【新股上市】報道指中化集團聘請保薦人安排石油資產在港上市

《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國中化集團選擇中銀國際、

中信里昂證券、摩根士丹利為聯席保薦人，安排將其石油資產在港上市。

據悉，中金公司、匯豐、工銀國際和摩根大通亦將參與其上市工作，預計時間是在下半年。

早前《路透》已有報道指，中化集團旗下能源部門擬於下半年在港上市，籌集資金約２０億

美元。（ｃｈ）

