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即市新聞

10/04/2018 17:41

【貿易開戰】變數多續困擾，分析籲選內銀內險軟件醫藥避受累行業

　　《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》中美貿易問題近日持續影響股市表現，國家主席
習近平今日宣布將會大幅降低汽車關稅，及進一步開放內地金融行業，中港股市應聲齊漲，投資
者急速買回中美貿易糾紛的相關股，及汽車代理商等。但有業界認為，中美貿易問題仍會繼續困
擾市場，建議投資者在進行第二季的投資配置時，仍要迴避受貿易戰影響的相關行業股份，如汽
車、飛機和食品股。配置方面，可考慮不受貿易問題影響的股份，如內銀、內險、醫藥和教育股
等。

＊海通國際梁冠業：股市作出情緒反應，受貿易糾紛影響不大＊

　　海通國際投資策略董事梁冠業對《環富通基金頻道》表示，儘管中國方面在貿易問題上已作
出讓步，提出降低汽車入口關稅和加快開放內地金融行業等，投資者仍需保持戒心，因為中美貿
易問題仍存在很多變數，相信於４月份，港股仍會繼續顯得十分波動，因此投資者須密切留意事
態的發展。在投資策略上，仍宜於謹慎，如避開受貿易問題影響的股份，選擇避險的內銀和內險
股等。
　　他個人認為，中美雙方最終應不會真正爆發貿易戰，因為這對雙方都無好處。同時，近期美
股的表現亦足以反映市場不認同總統特朗普的做法，因此，相信特朗普只是為兌現其競選時的承
諾，未必真的會打這場仗。因此，他相信股票市場近期只是對貿易戰的憂慮作出情緒上的反應，
相信最終對股市無大實質上的影響，因北水持續流入。

＊跌至２９０００水平可吸＊

　　他指，美股估值偏貴，但港股的仍不高，建議待恆指跌至２９０００水平可進行吸納，建議
買的避險行業為內銀、內險、軟件、醫藥和教育。避開受貿易戰影響的汽車、飛機和食品股。料
今年內恆指有機會升上３３０００至３５０００水平。他補充，即使貿易戰展開，其對各行業的
影響乃屬於長期性的。

＊星展香港李振豪：貿易戰加強雙邊貿易額，助加速中國開放進程＊

　　星展香港投資總監辦公室（北亞區）高級投資策略師李振豪對《環富通基金頻道》表示，據
歷史，無論在列根或是奧巴馬管治下的美國政府期間所爆發的中美貿易戰，都只維持兩至三個月
，但在每次的貿易磨擦後，中美雙方的雙邊貿易額只會愈來愈大，由此可見，所謂的貿易戰的結
果是加強雙方的貿易生意和加速中國的開放進程。今次，中國作出讓步，開放美國輸入最多的汽
車行業，和開放金融行業等，只是各取所需。

＊選受到忽略的龍頭科網股、著重企盈等基本面＊

　　他認為，在貿易談判尚未取得最終結果之前，投資者難以去估計對那些行業有多大的影響等
，因此，宜於迴避受貿易問題影響的行業股份，選擇應以基本面為依歸，須視乎行業或股份的基
本面，企業的盈利能力，或選一些受市場影響而跌至低殘的股份，如受到忽略的龍頭科網股、同
時亦可考慮保險股。
　　他相信，在貿易糾紛尚未解決之前，港股會處於上落格局，料恆指波幅區於２９１２９至
３０２００水平間，並出現板塊輪流炒作。相信待貿易問題解決後，港股才有機會作出突破。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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