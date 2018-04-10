【貿易開戰】表列券商及銀行對各板塊的評價

《環富通基金頻道１０日專訊》表列券商及銀行對各行業板塊的評價：



行業板塊 券商及銀行 評價╱原因

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汽車 星展銀行，海通國際 避開╱受貿易糾紛影響

飛機 避開╱受貿易糾紛影響

食品 避開╱受貿易糾紛影響

（大豆） 瑞銀 內地上游大豆業受惠中國加美國大豆入口關稅

內地下游大豆業不受影響

瀚亞投資 對中國大豆行業負面╱３５％大豆進口來自美

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內銀 海通國際 低吸╱不受貿易糾紛影響

內險 星展銀行 低吸╱不受貿易糾紛影響

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軟件 海通國際 低吸╱不受貿易糾紛影響

醫藥 低吸╱不受貿易糾紛影響

教育 低吸╱不受貿易糾紛影響

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科網龍頭 星展銀行 低吸╱受大市影響股價低殘

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（ｈｏ）



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