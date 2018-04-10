【一地兩檢】法案委員會主席葉劉淑儀指將會嚴格控制會議時間

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會今日開會

，主席葉劉淑儀表示，委員會至今已經開了兩個月、共１０次會議及兩次公聽會，一共用了 １

７個小時討論原則和政策，以及６個多小時以完成審議草案的詳題和弁言，形容進度「龜速」，

表明之後的會議將會非常嚴格地控制會議時間。（ｃｗ）（ｚｚ）

