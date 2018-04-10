【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升４３點子，報６﹒３０７１

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０７１，
較上個交易日升４３點子，上個交易日報６﹒３１１４。
市場人士認為，中美貿易摩擦難阻市場對人民幣匯率的堅挺信心。究其原因，匯率形成機制
向市場化邁步、中國經濟穩中向好是人民幣匯率穩健的「壓艙石」。
昨日（９日）市場傳出中國正考慮用人民幣貶值，以應對中美貿易爭端。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６．３０７１ － ４３．００
１歐元╱人民幣 ７．７７３１ ＋ ３１９．００
１００日圓╱人民幣 ５．９１０４ ＋ ９０．００
１港元╱人民幣 ０．８０３５ － ６．２０
１英鎊╱人民幣 ８．９１４１ ＋ ２２６．００
１澳元╱人民幣 ４．８５５０ ＋ ７６．００
１紐元╱人民幣 ４．６１０２ ＋ １７５．００
１新加坡╱人民幣 ４．８０９４ ＋ １６０．００
１瑞郎╱人民幣 ６．５９７１ ＋ １９７．００
１加元╱人民幣 ４．９６５１ ＋ ２５４．００
１人民幣╱林吉特 ０．６１３１ － ２．５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．６１７５ ＋４０５８．００
１人民幣╱南非蘭特 １．９１６７ ＋ １０３．００
１人民幣╱韓元 １６９．５９００ ＋ １６．００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）