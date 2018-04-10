【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升４３點子，報６﹒３０７１

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０７１，

較上個交易日升４３點子，上個交易日報６﹒３１１４。

市場人士認為，中美貿易摩擦難阻市場對人民幣匯率的堅挺信心。究其原因，匯率形成機制

向市場化邁步、中國經濟穩中向好是人民幣匯率穩健的「壓艙石」。

昨日（９日）市場傳出中國正考慮用人民幣貶值，以應對中美貿易爭端。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．３０７１ － ４３．００

１歐元╱人民幣 ７．７７３１ ＋ ３１９．００

１００日圓╱人民幣 ５．９１０４ ＋ ９０．００

１港元╱人民幣 ０．８０３５ － ６．２０

１英鎊╱人民幣 ８．９１４１ ＋ ２２６．００

１澳元╱人民幣 ４．８５５０ ＋ ７６．００

１紐元╱人民幣 ４．６１０２ ＋ １７５．００

１新加坡╱人民幣 ４．８０９４ ＋ １６０．００

１瑞郎╱人民幣 ６．５９７１ ＋ １９７．００

１加元╱人民幣 ４．９６５１ ＋ ２５４．００

１人民幣╱林吉特 ０．６１３１ － ２．５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．６１７５ ＋４０５８．００

１人民幣╱南非蘭特 １．９１６７ ＋ １０３．００

１人民幣╱韓元 １６９．５９００ ＋ １６．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

