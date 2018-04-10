【擴大開放】交行稱擴大開放有利銀行業打破剛兌，內銀發力拉升

《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平博鰲亞洲論壇上宣布，要確保去年年底宣布的

放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制落地，同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機

構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作。

交通銀行首席經濟學家連平表示，銀行業的對外開放，在「引資」的同時，也實現「引智」

和「引制」。對外開放不僅有助於充實中資銀行的資本金，學習和引進先進的服務理念、管理經

驗以及成熟的產品和技術，更重要的是可以引進現代管理理念和公司治理機制。

連平又指出，擴大金融業開放將會推動中資銀行資管業務與國際接軌，有利於銀行業打破剛

兌局面的形成。在銀行資產管理業務總體運行平穩和行業監管進一步強化下，當前中國金融業擴

大開放應該不會增加金融違約概率。

內銀股午後發力拉升，工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）Ａ股升４﹒４％，Ｈ股揚

３％；中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）Ａ、Ｈ股齊升逾２％；建行（００９３９）

（滬：６０１９３９）Ａ股大漲６％，Ｈ股升２﹒８％；招行（０３９６８）

（滬：６０００３６）Ａ股漲５％，Ｈ股升５﹒５％。

保險股亦上揚，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）Ａ股升３﹒４％，Ｈ股漲

４﹒７％；國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）Ａ股升２％，Ｈ股升１﹒４％。（ｂｉ）

