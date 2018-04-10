【海航動向】海航與淡馬錫簽諒解備忘錄，探討航空和物流領域合作

《經濟通通訊社１０日專訊》海航集團表示，與新加坡淡馬錫簽署商業合作備忘錄，雙方將

在航空和物流領域探索商業合作，包括但不限於航空、航空餐飲、地勤服務、免稅及機場基礎設

施和設備等領域，實現雙方互利共贏。

海航集團副董事長兼首席執行官譚向東表示，海航集團十分重視此次和淡馬錫的商業合作。

淡馬錫豐富的全球投資經驗和平台有利於海航集團在航空物流領域的進一步拓展，而海航集團在

上述領域的經驗和資源也將助力淡馬錫進一步開拓中國以及全球市場。（ｂｉ）

