《經濟通通訊社１０日專訊》德意志銀行研究報告表示，國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上
發表演講，強調要深化改革，擴大對外開放，有利於經濟成長。
報告指，將今年中國經濟增速預測由６﹒３％，調高至６﹒６％，２０１９年和２０２０年
的預測維持在６﹒３％不變。前景向好的主要原因是房地產和土地市場意外反彈。（ｂｉ）
10/04/2018 16:52
【擴大開放】德銀：擴開放利經濟，升今年經濟增長預測至６﹒６％
《經濟通通訊社１０日專訊》德意志銀行研究報告表示，國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上
發表演講，強調要深化改革，擴大對外開放，有利於經濟成長。
報告指，將今年中國經濟增速預測由６﹒３％，調高至６﹒６％，２０１９年和２０２０年
的預測維持在６﹒３％不變。前景向好的主要原因是房地產和土地市場意外反彈。（ｂｉ）
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