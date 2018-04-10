《經濟通通訊社１０日專訊》中國進出口銀行原行長李若谷在博鰲亞洲論壇上表示，中美貿
易摩擦引發金融風險的可能性很小，在中國，不太會因為兩國貿易爭端而引發新的「灰犀牛」或
者明斯基時刻。
李若谷表示，中國不太可能因為貿易摩擦而引發金融風險。中國公司債務規模雖大，但都是
內債，不存在貨幣錯配的問題，因此債務風險不會很高，也是可控的。（ｂｉ）
10/04/2018 17:32
【博鰲論壇】李若谷：中美貿易爭端不會引發新的「灰犀牛」
《經濟通通訊社１０日專訊》中國進出口銀行原行長李若谷在博鰲亞洲論壇上表示，中美貿
易摩擦引發金融風險的可能性很小，在中國，不太會因為兩國貿易爭端而引發新的「灰犀牛」或
者明斯基時刻。
李若谷表示，中國不太可能因為貿易摩擦而引發金融風險。中國公司債務規模雖大，但都是
內債，不存在貨幣錯配的問題，因此債務風險不會很高，也是可控的。（ｂｉ）
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