【博鰲論壇】李若谷：中美貿易爭端不會引發新的「灰犀牛」

《經濟通通訊社１０日專訊》中國進出口銀行原行長李若谷在博鰲亞洲論壇上表示，中美貿

易摩擦引發金融風險的可能性很小，在中國，不太會因為兩國貿易爭端而引發新的「灰犀牛」或

者明斯基時刻。

李若谷表示，中國不太可能因為貿易摩擦而引發金融風險。中國公司債務規模雖大，但都是

內債，不存在貨幣錯配的問題，因此債務風險不會很高，也是可控的。（ｂｉ）

