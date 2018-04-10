【博鰲論壇】盛松成：區塊鏈若主要應用於虛擬貨幣，是沒有無前途

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行參事盛松成在博鰲亞洲論壇上表示，區塊鏈是一門技

術，比特幣是虛擬貨幣，只是區塊鏈的一種應用，如果區塊鏈只是在虛擬貨幣應用，區塊鏈是沒

有前途的，因為虛擬貨幣本身不是貨幣。

他表示，經濟調控主要靠財政貨幣和貨幣政策，貨幣政策就要靠國家調控貨幣的發放，如果

虛擬貨幣是法定貨幣，國家是無法調控貨幣政策的。所以，區塊鏈最好不要用到貨幣上，也不要

用到金融方面。（ｂｉ）

