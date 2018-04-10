【貿易開戰】寶鋼料今年國內鋼價略低去年，貿易摩擦將令出口量降

《經濟通通訊社１０日專訊》中國最大鋼廠寶鋼股份（滬：６０００１９）表示，因中美貿

易爭端及國內調控政策，中國鋼鐵需求同比有所下降，鋼價整體水平可能略低於去年，中美貿易

摩擦不斷升級將會導致國內鋼材出口量下降。

寶鋼董事會秘書王娟表示，雖然美國２３２調查引發的全球鋼材貿易保護，會對公司的出口

業務帶來一定的影響，但公司出口到美國的比例僅佔總出口的４％。（ｂｉ）

