《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０７１，較上個交易日升
４３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３６點子，報６﹒３０７１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３１０７。
上日傳出中國考慮用人民幣貶值應對中美貿易爭端，在岸人民幣一度低見６﹒３５６６，惟
市場普遍認為，中國不太可能動用這個武器。（ｋｌ）
10/04/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３６點子，報６﹒３０７１
《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０７１，較上個交易日升
４３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３６點子，報６﹒３０７１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３１０７。
上日傳出中國考慮用人民幣貶值應對中美貿易爭端，在岸人民幣一度低見６﹒３５６６，惟
市場普遍認為，中國不太可能動用這個武器。（ｋｌ）
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