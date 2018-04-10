【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３６點子，報６﹒３０７１

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０７１，較上個交易日升

４３點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３６點子，報６﹒３０７１，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３１０７。

上日傳出中國考慮用人民幣貶值應對中美貿易爭端，在岸人民幣一度低見６﹒３５６６，惟

市場普遍認為，中國不太可能動用這個武器。（ｋｌ）

