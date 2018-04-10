《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行指，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。
公開市場今日有３００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠３００億元人民幣。（ｋｌ）
10/04/2018 09:17
【人行收水】人行暫停逆回購操作，淨回籠３００億元
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行指，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。
公開市場今日有３００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠３００億元人民幣。（ｋｌ）
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