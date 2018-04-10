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10/04/2018 13:21

【擴大開放】中金：料外資銀行內地房貸等業務門檻放寬

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上宣布一系列對外開放新舉措
，包括放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍。中金所研究院首席經濟學
家趙慶明表示，過去限制外資銀行只能開展外幣業務、批發業務等，現在也可以開展本幣業務、
零售業務等，預期未來房貸等業務門檻會相應放寬。（ｃｔ）

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