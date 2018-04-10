【博鰲論壇】習近平出席博鰲論壇開幕式：久久見過還想見

《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平出席博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式並發

表重要主旨演講。他稱，仲春時節的海南，山青海碧，日暖風輕。在這個美好的季節，各國嘉賓

匯聚一堂，出席博鰲亞洲論壇２０１８年年會。海南有一首民歌唱道：「久久不見久久見，久久

見過還想見。」大家就是這樣，今天，有機會在此同各位新老朋友見面，我感到十分高興。

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