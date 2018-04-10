《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演
講中表示，中國將大幅度放寬市場准入。今年，我們將推出幾項有標志意義的舉措。在服務業特
別是金融業方面，去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落
地，同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範
圍，拓寬中外金融市場合作領域。（ｃｔ）
10/04/2018 10:12
【博鰲論壇】習近平：大幅度放寬市場准入，加快保險行業開放進程
《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演
講中表示，中國將大幅度放寬市場准入。今年，我們將推出幾項有標志意義的舉措。在服務業特
別是金融業方面，去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落
地，同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範
圍，拓寬中外金融市場合作領域。（ｃｔ）
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