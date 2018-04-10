【博鰲論壇】習近平：盡快放寬外資股比限制特別是汽車業外資限制

《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演

講中表示，中國將大幅度放寬市場准入。在製造業方面，目前已基本開放，保留限制的主要是汽

車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要盡快放寬外資股比限制

特別是汽車行業外資限制。（ｃｔ）

