《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演
講中表示，中國將大幅度放寬市場准入。在製造業方面，目前已基本開放，保留限制的主要是汽
車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要盡快放寬外資股比限制
特別是汽車行業外資限制。（ｃｔ）
10/04/2018 10:14
【博鰲論壇】習近平：盡快放寬外資股比限制特別是汽車業外資限制
《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演
講中表示，中國將大幅度放寬市場准入。在製造業方面，目前已基本開放，保留限制的主要是汽
車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要盡快放寬外資股比限制
特別是汽車行業外資限制。（ｃｔ）
|國際動態10/04/2018
朱克伯格今作證 議員倡監管fb
|生財有道09/04/2018
HV2「熱炒概念股」功能 助你找出合適圖利對象！
|生財有道09/04/2018
【特然老友】習明回應「永遠朋友」引關注 避險情緒高漲慎接飛刀
|興證快訊09/04/2018
科技股短期能否扭轉劣勢？
|國際動態09/04/2018
美朝特金會 或蒙古首都舉行
|生財有道06/04/2018
【夜期五周年】5月引入指數期權 料刺激期指市場成交
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰