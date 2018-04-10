【博鰲論壇】習近平：今年相當幅度降低汽車進口關稅

《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演

講中表示，今年將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅，努力增加人民

群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織《政府採購協定》進程，並希望

發達國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對華高技術產品出口管制。（ｂｉ）

