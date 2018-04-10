【博鰲論壇】習：上半年完成外商投資負面清單，加強保護知識產權

《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平在博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式主旨演

講中表示，中國將創造更有吸引力的投資環境。今年上半年，將完成修訂外商投資負面清單工作

，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度。

他又指，將重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提上去，把法律

威懾作用充分發揮出來。鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外企業合法知識產權。

同時，希望外國政府加強對中國知識產權的保護。（ｃｔ）

